- Primarul comunei Gura Teghi din judetul Buzau, Gheorghe Micleru, a fost retinut, impreuna cu alte persoane, intr-un dosar in care sunt vizate mai multe infractiuni, intre care fals intelectual si delapidare. Edilul, care este acuzat ca a cumparat cu bani publici o centrala termica pe care si-ar fi instalat-o…

- Intr-o operațiune spectaculoasa desfașurata la primele ore ale dimineții de joi, autoritațile au efectuat descinderi la Primaria Gura Teghii, declanșand un șoc in comunitatea locala. Primarul Gheorghe Micleru și alți funcționari ai primariei au fost reținuți și conduși la audieri in cursul acestei dupa-amiezi,…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Baleni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, fața de un barbat, de 48 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de violența in familie, a fost dispusa masura reținerii pentru…

- Experții au identificat persoana care a devenit cea de-a opta victima in cadrul tragediei de la Ferma Dacilor. Oamenii legii au confirmat ca fragmentele de os descoperite in urma tragicului incendiu de la Ferma Dacilor sunt atribuite celei de-a opta victime. Se pare ca aceasta victima este Petru Ene,…

- Fostul si actualul primar ai comunei Gura Vadului, dar si un functionar al administratiei locale sunt vizati de perchezitiile efectuate, marti, de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova in dosarul deschis in urma incendiului de la complexul turistic Ferma Dacilor, au precizat, pentru AGERPRES, surse…

- Trei persoane au decedat in urma accidentului produs pe DN2 Urziceni – Buzau, in zona localitatii Cotorca din judetul Ialomita. In aceasta dimineața, in jurul orei 06:30, pe DN2 – E85, pe raza localitații Cotorca, județul Ialomița s-a produs un accident de circulație soldat cu decesul a 3 persoane.…

- Un barbat din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru trafic de persoane. Individul ar fi recrutat o femeie in scopul obligarii la practicarea prostituției, in diferite intervale de timp, in locații din județele Cluj, Iași, Suceava, Oradea, Piatra Neamț, Timișoara, Brașov, dar și in localitați…