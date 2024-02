Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, primarul comunei Gura Teghii, Gheorghe Micleru, a fost eliberat din arestul IPJ Buzau, dupa ce Tribunalul Buzau a admis cererea de inlocuire a masurii arestului preventiv cu cea de arest la domiciliu. Reamintim ca primarul Gheorghe Micleru este acuzat de savarșirea mai multor fapte penale, printre…

- Primarul comunei Gura Teghii, Gheorghe Micleru, arestat preventiv in urma cu o saptamana pentru delapidare, complicitate la furt calificat si abuz in serviciu, va fi eliberat si plasat in arest la domiciliu pentru o perioada de 23 de zile, potrivit unei decizii definitive a Tribunalului Buzau, potrivit…

- Primarul comunei Gura Teghii scapa de arestul din IPJ, dar intra in arest la domiciliu, avand și alte interdicții dispuse de Tribunalul Buzau. Gheorghe Micleru fusese arestat preventiv, iar magistrații i-au admis contestația, in parte. Micleru este anchetat pentru mai multe infracțiuni de serviciu (vezi…

- Intr-o țara care se straduiește sa se ridice de sub povara saraciei, corupția devine un obstacol insurmontabil in multe județe defavorizate. Este o realitate dureroasa, dar incontestabila, ca in unele dintre cele mai sarace regiuni ale țarii, șpaga este la loc de cinste, contopindu-se intr-o relație…

- Primarul comunei Gura Teghii din judetul Buzau, Gheorghe Micleru, a fost retinut, impreuna cu alte persoane, intr-un dosar in care sunt vizate mai multe infractiuni intre care fals intelectual si delapidare. Edilul, care este acuzat ca a cumparat cu bani publici o centrala termica pe care si-ar fi instalat-o…

- Rusu Daniel Gheorghe, la data presupuselor fapte primar al comunei Spring, judetul Alba, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Edilul este acuzat de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul 4 fapte din care 2 in forma continuata si de…

- In iunie 2020, procurorii DNA Constanta au anuntat trimiterea in judecata atat a lui Cirjaliu Cristian Maricel, suspectat de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, dar si a Ancutei Calust, secretar al comunei Agigea, acuzata…