Primarul comunei Gura Teghii, Gheorghe Micleru, a anunțat pe rețeaua de socializare Facebook ca renunța la candidatura sa pentru un nou mandat in funcția de primar, deși se afla in mijlocul unor momente dificile. Micleru, care este in prezent in arest la domiciliu, a fost acuzat de comiterea a cinci infracțiuni grave, inclusiv delapidare, abuz […] The post Un primar din Buzau iși anunța candidatura din arest la domiciliu appeared first on Puterea.ro .