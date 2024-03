Primar USR trece la PSD, cu toată echipa Primarul orașului Victoria, Camelia Bertea, a trecut la PSD pe motivul ca a primit sprijin de la social democrați pentru proiectele de dezvoltare ale orașului sau. In plus, a menționat ca majoritatea echipei de la USR a trecut la PSD. Astazi am facut un pas politic important Camelia Bertea, primar al orașului Victoria, din județul Brașov, a postat pe Facebook: „Astazi am facut un pas politic important, atat pentru mine, cat și pentru Victoria. A fost un pas greu, la care am reflectat foarte mult timp. Incepand de astazi, m-am alaturat familiei PSD, o familie mare și unita, cu care impartașesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

