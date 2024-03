Stiri pe aceeasi tema

- ”In calitate de primar si ordonator de credite al Comunei Baltesti, Radu Ion a ordonantat, in perioada 19.01.2018-26.01.2024, un numar de 115 plati catre SC R. F. SRL, SC A. C. 2019 SRL si SC I. F. C. SRL in suma totala de 2.498.972,41 lei, societati pe care acesta le administra in fapt. In perioada…

