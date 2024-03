Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Parchetului a confirmat ca primarul comunei Baltesti din Prahova, Ion Radu, a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Valenii de Munte intr-un dosar ce vizeaza acuzații de abuz in serviciu, conflict de interese și delapidare, a relatat AGERPRES in cursul…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…

- In 5 si 6 martie 2024, ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, au pus in executare masurile asiguratorii dispuse…

- Procurori si politisti au descins, miercuri, la patru adrese din judetul Arad, fiind vizate trei persoane si o firma in legatura cu infractiunile de exploatare ilegala de agregate minerale si evaziune fiscala, potrivit Agerpres. Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a informat, printr-un comunicat…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare pe raza mai multor localitati din judetul Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul silviculturii si cel al constructiilor, cu un prejudiciu estimat la cinci milioane de lei, se arata…

- Un broker de asigurari a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru frauda informatica in forma continuata si uz de fals in forma continuata, dupa ce ar fi falsificat 109 polite RCA, folosite de autospeciale de interventie ale Inspectoratului General pentru…