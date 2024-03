Procurorii DNA au reținut un avocat din cadrul Baroului București și alte persoane intr-un caz de obținere nelegala a imobilelor din municipiul București. Potrivit comunicatului emis de Direcția Naționala Anticorupție, procurorii au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a mai multor inculpați, printre care și avocatul E.P., pentru complicitate la abuz in serviciu, fals intelectual și uz de fals, și S.N.F., pentru instigare la abuz in serviciu și uz de fals. Alți inculpați implicați in aceasta afacere ilegala sunt R.C.P. și V.D.M.A., in timp ce alte opt persoane…