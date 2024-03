Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 10 martie 2024, a doi inculpati, pentru comiterea unor infractiuni de trafic de influenta si cumparare de influenta,…

- Decizia magistraților va fi atacata la Curtea de Apel București de procurorii anti-mafia. Dealerul de droguri se afla in arest preventiv din luna septembrie a anului trecut, iar in decembrie a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT. Hotararea instanței este una surprinzatoare pentru ca vine imediat…

- Procurorii DIICOT au dispus sambata retinerea a trei inculpati, dintre care doi cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, talharie calificata si complicitate la aceasta infractiune, iar cel de al treilea pentru infractiunile de trafic de droguri de risc.

- Un medic din Arad a fost prins in flagrant, in timp ce primea 20 de kilograme de canabis pentru care urma sa plateasca 2.000 de euro. El a fost retinut 24 de ore pentru trafic de droguri.Procurorii DIICOT din Timisoara au organizat operatiunea de prindere in flagrant a medicului, care este ortoped la…

- Primarul comunei Draguseni din judetul Botosani a fost retinut de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), el fiind suspectat de trafic de influenta, au anuntat, joi, procurorii DNA. Potrivit acestora, Eugen Nechita este banuit ca, in cursul anului 2020, ar…

- Primarul orașului adorat de milionari si alte patru persoane, acuzate de coruptiePrimarul orasului Monaco, Georges Marsan, a fost inculpat alaturi de alte patru persoane pentru coruptie si trafic de influenta, a anuntat sambata Parchetul principatului refuzand deocamdata sa faca mai multe comentarii,…