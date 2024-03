Manager de spital, reținut de procurorii anticorupție. Ce a făcut Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 19 martie 2024, a inculpatei ADASCALIȚEI MONICA-DELIA, manager al Spitalului Județean de Urgența Mavromati Botoșani, pentru comiterea infracțiunilor de luare de mita (doua fapte), respectiv trafic de influența. Cercetarile au stabiit ca „in lunile octombrie și decembrie 2023, inculpata Adascaliței Monica-Delia, in calitatea menționata mai sus, ar fi primit direct sau prin intermediari, de la trei persoane (din care… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

