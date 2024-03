Trafic de influență într-un caz de tentativă de omor 30.000 de euro pentru mituirea unor judecatori, cu speranța ca va fi condamnat cu suspendare. Procurorii DNA au dispus reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 10 martie 2024, a doi inculpați, pentru comiterea unor infracțiuni de trafic de influența și cumparare de influența. In luna februarie 2024, cei doi ar fi pretins de la o persoana cercetata pentru savarșirea infracțiunii de tentativa la omor (martor in cauza), sume de bani cuprinse intre 7.000 – 30.000 euro, pentru a interveni pe langa judecatori din cadrul Curții de Apel București. I-au promis ca-i va determina pe judecatori sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

