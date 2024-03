Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in doua dosare distincte, a unui avocat ialomițean și a altor doua persoane, acuzațiile fiind de trafic de influența, dupa ce aceștia ar fi promis ca au puterea de a influența judecatori de la Curtea de Apel București,…

- Avocatul este acuzat de trafic de influenta si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Avocatul ar fi pretins de la o persoana martor in cauza , cercetata in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor, sumele de 7.000 euro pentru sine si intre 15.000 ndash; 30.000…

- Zi de zi aflam despre cum banii pot cumpara orice in Romania. Indiferent cat de grava este fapta comisa, daca ai bani scapi. Dar nu intotdeauna funcționeaza. Recent procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 10 martie, a doi inculpați, pentru comiterea unor infracțiuni de trafic de influența și cumparare de influența. Potrivit…

- Doua persoane au fost reținute, duminica, de procurorii DNA pentru trafic si cumparare de influenta, una dintre ele fiind prinsa in timp ce primea 26.000 de euro. In schimbul banilor, suspecții urmau sa intervina la judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a obtine o pedeapsa cu suspendare intr-un…

- Procurorii DNA au retinut, duminica, doi inculpati pentru trafic si cumparare de influenta, dupa ce unul dintre ei a fost prins in timp ce primea 26.000 de euro de la o persoana, sustinand ca pot interveni la judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a obtine o pedeapsa cu suspendare intr-un…

- 30.000 de euro pentru mituirea unor judecatori, cu speranța ca va fi condamnat cu suspendare. Procurorii DNA au dispus reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 10 martie 2024, a doi inculpați, pentru comiterea unor infracțiuni de trafic de influența și cumparare de influența. In luna februarie…

- Procurorii DNA Iași, se pare, raman fermi in cerința lor de a-l menține pe inculpat in arest preventiv, intrucat, in baza multor elemente din ancheta, exista premisele ca Dumitru Buzatu sa fuga, daca ar fi lasat sub o masura preventiva mai blanda.Anterior, a fost surprins marturisind la telefon unei…