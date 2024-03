O persoană a pretins zeci de mii de euro pentru a influența judecătorii într-un dosar de tentativă de omor Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 10 martie, a doi inculpați, pentru comiterea unor infracțiuni de trafic de influența și cumparare de influența. Potrivit anchetatorilor „in perioada 9 – 28 februarie […] Articolul O persoana a pretins zeci de mii de euro pentru a influența judecatorii intr-un dosar de tentativa de omor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

