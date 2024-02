Doi directori din energie reținuți de DNA în urma percheziţiilor Perchezițiile facute de catre procurorii DNA s-au soldat cu reținerea a doua persoane. Este vorba, mai exact, de ECOBESCU ADRIAN DORIN, Directorul Centralei Termoelectrica Bucuresti Sud (CET SUD), și CHIRCA IOSIF, director al Sucursalei Electrocentrale Rovinari. Cei doi au fost puși sub urmarire penala si control judiciar. Vizate de același dosar sunt și alte 6 persoane care au acționat in calitate de complici/instigatori. ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

