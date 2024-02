Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA i-au pus sub control judiciar pe Iulian Dumitrescu, presedintele Consiliului Judetean Prahova, dar si pe sora sa, Angelica Marilena Lambrea, si cumnatul sau, Adrian Daniel Lambrea.

- Dupa ce a fost plasat sub control judiciar de catre Direcția Naționala Anticorupție (DNA), prim-vicepresedintele PNL Iulian Dumitrescu a anunțat joi seara, intr-o postare pe pagina lui de Facebook, ca demisioneaza din toate functiile detinute in partid, motivand ca "partidul nu are nicio legatura cu…

- Pe langa aceasta decizie, Iulian Dumitrescu, a fost plasat sub control judiciar in dosarul de luare de mita și fals in declarații. Procurorii DNA il suspecteaza ca a cheltuit intr-un an și jumatate aproape 600 de mii de euro pe bunuri de lux și pe vacanțe exotice. Paradoxal, potrivit declarației lui…

- UPDATE Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, a fost pus sub control judiciar in dosarul in care DNA a facut, joi, mai multe perchezitii, inclusiv la sediul CJ. La iesirea din sediul DNA Bucuresti, acesta nu a vrut sa faca declaratii in fața jurnalistilor. Presedintele Consiliului…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, incepand cu data de 01.02.2024, a inculpaților:1. DUMITRESCU IULIAN, președinte al Consiliului…

- Procurorii DNA efectueaza joi dimineața 16 percheziții intr-o dosar penal in care este vizat președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, potrivit unor surse judiciare citate de G4Media și Antena3.Percheziții au loc la domiciliul lui Iulian Dumitrescu și la membri ai familiei acestuia.…