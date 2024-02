Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii judeteni s-au intrunit in sedinta extraordinara pentru desemnarea celui care va prelua temporar atributiile lui Dumitrescu, in acest sens fiind propusi ambii vicepresedinti, respectiv Dumitru Tudone (PNL) si Cristian Apostol (USR).Votul a fost secret, iar Tudone a obtinut 19 voturi din totalul…

- UPDATE Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, a fost pus sub control judiciar in dosarul in care DNA a facut, joi, mai multe perchezitii, inclusiv la sediul CJ. La iesirea din sediul DNA Bucuresti, acesta nu a vrut sa faca declaratii in fața jurnalistilor. Presedintele Consiliului…

