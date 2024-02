Iulian Dumitrescu, acuzat că a luat o şpagă uriaşă UPDATE Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, a fost pus sub control judiciar in dosarul in care DNA a facut, joi, mai multe perchezitii, inclusiv la sediul CJ. La iesirea din sediul DNA Bucuresti, acesta nu a vrut sa faca declaratii in fața jurnalistilor. Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova ar fi primit de la un om de afaceri peste 16 milioane de lei, prin intermediul unei rude si al unui afin, anchetatorii formuland in cazul sau si acuzatii de fals in declaratia de avere. Potrivit unui comunicat emis, joi seara, de DNA, Iulian Dumitrescu este cercetat sub… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- V.S. Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a fost plasat sub control judiciar de catre procurorii DNA in dosarul in care s-au facut percheziții, joi dimineața, in Capitala, in județul Ilfov și in Prahova, inclusiv la sediul Consiliului Județean Prahova. Dumitrescu a stat…

- Decizia luata de magistrați este una definitiva, ceea ce inseamna ca din momentul in care documentele ajung in locul unde patronul de la Ferma Dacilor era ținut in arest preventiv, el va putea sa paraseasca locul și trebuie sa mearga direct acasa, unde va sta in arest la domiciliu.Judecatorii au considerat…

- UPDATE - Iulian Dumitrescu a reacționat pe pagina sa de Facebook in urma cu puțin timp: „In urma speculatiilor aparute public, vreau sa fac urmatoarele precizari: Pun la dispozitia procurorilor toate informatiile si datele de care au nevoie. Colaborez cu institutiile statului pentru a lamuri cat mai…

- Șeful CJ Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu, a transmis in urma apariției in spațiul public a unor informații privind implicarea sa intr-un dosar de.de corupție al DNA, ca nu are nimic de ascuns și va colabora cu instituțiile statului. Liberalul este acuzat de luare de mita și fals in declarații.

- Au aparut primele imagini cu perchezițiile DNA de la Consiliul Județean Prahova.Iulian Dumitrescu ar fi vizat, intr-un dosar DNA, de acuzatii de luare de mita si fals in declaratii. Iulian Dumitrescu este presedinte al Consiliului Judetean Prahova si prim-vicepresedinte PNL pe Mediu de Afaceri…

- Procurorii DNA efectueaza joi dimineața 16 percheziții intr-o dosar penal in care este vizat președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, potrivit unor surse judiciare citate de G4Media și Antena3.Percheziții au loc la domiciliul lui Iulian Dumitrescu și la membri ai familiei acestuia.…

- Procurorii DNA efectueaza, in aceasta dimineața, 16 percheziții la domiciliul președintelui CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, și la membri ai familiei acestuia.Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, Dumitrescu este suspectat de luare de mita și fals in declarații alaturi de alte persoane.…

