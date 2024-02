Procurorii DNA au reținut șase inculpați in urma descinderilor la Autoritatea Vamala. Printre aceștia se numara mai mulți funcționari dar și directorul Direcției Regionale Vamale București. Ce persoane au fost reținute de DNA? CERNAT ALEXANDRU, TEIANU NICOLAE-ȘTEFAN și VULCAN MARIAN-VLADIMIR, funcționari in cadrul Autoritații Vamale Romane și in cadrul Direcției Regionale Vamale București pentru comiterea unor infracțiuni de luare de mita in forma continuata, PETROF PAUL, director al Direcției Regionale Vamale București, pentru comiterea infracțiunilor de:– favorizarea faptuitorului,– folosirea,…