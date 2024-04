Stiri pe aceeasi tema

In cursul zilei de astazi, actualul primar al Sectorului 1 și-a depus candidatura pentru un nou mandat. Numai ca, exact in aceeași zi, Clotilde Armand a fost trimisa in judecata, și tot astazi a venit și prima reacție a sa pe aceasta tema. Clotilde Armand și-a depus candidatura, cu un mesaj „razboinic"…

Presedintele USR, Catalin Drula, a comentat trimiterea in judecata a primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, spunand ca acestea sunt "hartuieli politice" si „dosare fake" care se astepta sa apara in timpul campaniei electorale.

Un caz penibil, deschis la plangerea lui Dan Tudorache, cu acuzații ridicole, in care au inventat un prejudiciu de 3.000 euro, este reacția primarului Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, dupa ce a fost trimisa in judecata de Parchetul de pe langa

- Primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost trimisa in judecata in dosarul in care Agenția Naționala de Integritate a acuzat-o ca ”s-a numit pe sine” manager de proiect cu fonduri europene, poziție care i-a adus majorari ale indemnizațiilor lunare in valoare totala de 18.720 lei, informeaza…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost trimisa de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1in judecata fix in ziua in care iși depune candidatura pentru un nou mandat. Procurorii acuza ca primarul a semnat o dispoziție prin care s-a numit managerul unui proiect pe fonduri europene și a…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, este urmarita penal pentru comiterea infractiunii de folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, in forma continuata. Edilul este acuzat ca s-a desemnat manager al unui proiect si astfel a incasat indemnizatii in valoare de 18.000 de lei.