Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, nr.1 mondial, a castigat turneul WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, dupa ce a intrecut-o sambata in finala pe belarusa Arina Sabalenka, a doua jucatoare a lumii, cu 7-5, 4-6, 7-6 (9/7), informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Sorana Cirstea (34 de ani, 30 WTA) a pierdut categoric duelul cu Iga Swiatek (22 de ani, 1 WTA), scor 1-6, 1-6, in „șaisprezecimile” turneului de la Madrid. Jucatoarea din Romania a avut o misiune aproape imposibila cu poloneza, liderul mondial. In primul tur, Cirstea a trecut in trei seturi de Alexandra…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (34 ani, 30 WTA) o va infrunta pe poloneza Iga Swiatek (22 ani) in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Madrid, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 7.679.965 de euro, dupa ce liderul mondial a dispus de chinezoaica Xinyu Wang…

- Al cincilea turneu de 1000 de puncte din calendar in circuitul profesionist feminin de tenis debuteaza marți, 23 aprilie, la Madrid, cu un fond de premiere pus in joc de aproape 9 milioane de dolari. Aryna Sabalenka este deținatoarea titlului la Madrid Open, dar lidera mondiala Iga Swiatek este dornica…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens (39 WTA, favorita nr. 6) a castigat duminica turneul WTA 250 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 232.244 de euro, dupa ce a invins-o in finala pe poloneza Magda Linette (60 WTA) in trei seturi, 6-1, 2-6, 6-2.

- Turneul WTA 1000 de la Miami a ramas fara marile favorite la caștigarea trofeului, in faza sferturilor de finala neregasindu-se numele importante precum Iga Swiatek, Aryna Sabalenka sau Coco Gauff.

- Jucatoarea italiana de tenis Jasmine Paolini (26 WTA) a castigat sambata turneul WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe rusoaica Anna Kalinskaia (40 WTA) in trei seturi, 4-6, 7-5, 7-5. Paolini, care in semifinale a invins-o…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova a castigat turneul Transylvania Open, singurul de nivel WTA 250 din Romania, dupa ce a invins-o pe romanca Ana Bogdan cu 6-4, 6-3, duminica, in finala desfasurata in BT Arena din Cluj-Napoca.