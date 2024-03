Stiri pe aceeasi tema

- In data de 03 martie 2024, in jurul orei 04:30, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o femeie cu privire la faptul ca fiica sa ar fi fost violata. Din declarația verbala a reclamantei, polițiștii au stabilit ca, in jurul orei 04:00, tanara, in varsta de 18 ani, in timp ce se deplasa…

- „Am observat ca mai nou alegerile in Romania sunt ca premiile Oscar. In sensul ca acum sunt nominalizat. Ceea ce ma face sa fiu foarte fericit și sa mulțumesc. Ma bucur ca ma testeaza, dar sa știți ca nu trebuia sa ma testeze, adica ei știau. Cred ca toate partidele știu. Pot sa vorbesc și romana cu…

- Vineri, 16 februarie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalau au identificat și cercetat un barbat de 50 de ani, din comuna Bocșa, banuit de savarșirea infracțiunii de furt. Din cercetarile efectuate de polițiștii a reieșit…

- Procurorii DNA au reținut șase inculpați in urma descinderilor la Autoritatea Vamala. Printre aceștia se numara mai mulți funcționari dar și directorul Direcției Regionale Vamale București. Ce persoane au fost reținute de DNA? CERNAT ALEXANDRU, TEIANU NICOLAE-ȘTEFAN și VULCAN MARIAN-VLADIMIR, funcționari…

- Clotilde Armand a anunțat astazi ca mai multe restaurante și terase au fost construite ilegal pe malul Lacului Herastrau. Primarul Sectorului 1 a venit și cu dovezi in acest sens, spunand ca au fost depuse plangeri la Parchet. Situația este mai complicata decat se credea inițial, asta pentru ca patronii…

- Primarul Sectorului 5 și-a trecut in buletin o porecla dupa un personaj de film, numit „Piedone”. Edilul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a povestit cum un pseudonim s-a transformat intr-un nume, care i-a adus popularitatea. Invitat in cadrul emisiunii ”Culisele Puterii”, Cristian Popescu Piedone…

- Viceprimarul Brașovului, Flavia Boghiu (USR), este urmarita penal in dosarul Catacombele Brașovului. Edilul spune ca dosarul a fost inchis in 2022, dar a fost redeschis dupa o plangere a celuilalt viceprimar, Sebastian Rusu (PNL).

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Jibou au identificat și cercetat patru tineri, cu varste cuprinse intre 13 și 16 ani, banuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit ca, in noaptea de 29 spre 30 decembrie 2023, cei…