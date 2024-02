Stiri pe aceeasi tema

- Paul Petrof, directorul Direcției Regionale Vamale București, a fost reținut, miercuri, 14 februarie, alaturi de alți 4 funcționari. Ei sunt acuzați intr-un dosar de luare de mita și trafic de influența, transmite DNA, intr-un comunicat.DNA a anunțat reținerea pentru 24 de ore a 6 persoane, intre care…

- Paul Petrof, șeful Direcției Regionale Vamale București, precum și Razvan Stamatescu, șef birou din cadrul Autoritații Vamale Romane, sunt persoanele cu cele mai mari funcții care sunt reținute de procurorii DNA.

- Comunicatul DNA dupa reținerea de catre procurori a Directorului Direcției Regionale Vamale București, Paul Petrof, un sef de birou si trei functionari:In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 140/VIII/3 din 13 februarie 2024, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere…

- Anchetatorii DNA au descins marți dimineața in 20 de locații din București, Ilfov, Dambovița, Giurgiu, la domicilii, sedii de firme, și Direcția Regionala Vamala București, intr-un dosar de mare corupție ce vizeaza pretinse fapte de luare de mita a unor angajați funcționari publici.Concret, in dosar…

- V.S. Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a fost plasat sub control judiciar de catre procurorii DNA in dosarul in care s-au facut percheziții, joi dimineața, in Capitala, in județul Ilfov și in Prahova, inclusiv la sediul Consiliului Județean Prahova. Dumitrescu a stat…

- La sfarsitul saptamanii, polițiștii Secției Rurale Blejoi au fost alertati de catre reprezentanții unei societati comerciale ca o persoana a furat mai multe produse din incinta respectivei unitați. Ca urmare a interventiei oamenilor legii, a fost prinsa si persoana care a comis fapta: un barbat de 43…