Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a avut luni prima reactie in cazul accidentului in care un politist a spulberat doua fetite, pe o trecere de pietoni din Bucuresti, afirmand ca regreta enorm aceasta tragedie, ca sentimentul este unul cutremurator si ca „vorbim de o fapta ireparabila”. Bode a…

- Ministrul Afacerilor Interne a avut in aceasta dimineața prima reacție referitoare la accidentul tragic in care un polițist a spulberat pe trecerea de pietoni doua fetițe, dintre care, una a murit. Astfel, Lucian Bode și-a exprimat sincerele regrete ale morții Raisei, dand asigurari cu privire la pedepsirea…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a avut luni prima reactie in cazul accidentului in care un politist a spulberat doua fetite, pe o trecere de pietoni din Bucuresti, afirmand ca regreta enorm aceasta tragedie, ca sentimentul este unul cutremurator si ca „vorbim de o fapta ireparabila”. Bode a…

- La sediul Poliției Capitalei, chestorul Bogdan Berechet, director general al Direcției Generale de Poliție a municipiului București, a susținut o conferința de presa și a vorbit cazul polițistului care a accidentat mortal o fetița de 11 ani. „Polițiștii si procurorul de caz fac cercetari pentru clarificarea…

- La o zi de la producerea cumplitului accident de circulație in urma caruia o fetița a murit, iar o alta a fost ranita, purtatorul de cuvant al Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 din Bucuresti a ieșit in fața presei cu mai multe precizari. Așa s-a aflat despre polițistul de la secția 5, din…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat dupa ședința de Guvern ca s-a decis eliberarea din funcție a doi prefecți și a zece subprefecți și numirea a cinci prefecți și 15 subprefecți. In total, pana acum, au fost numiți in funcție și urmeaza a fi instalați peste 60% dintre cei stabiliți in negocierile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, la Zalau, ca in cazul crimei de la Iasi, in care doi tineri au fost omorati, se asteapta decizia instantei din Italia, pentru a-l extrada pe suspectul dublului asasinat. ‘Vorbim despre o ancheta penala in curs. In urma acestei anchete, din…

- Un acord cadru de furnizare a 12 elicoptere medii-grele multifunctionale Black Hawk, destinate efectuarii de misiuni de salvare de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, a fost semnat, marti, la sediul MAI de oficiali din Romania si Polonia, informeaza Agerpres.Valoarea contractului…