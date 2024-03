Stiri pe aceeasi tema

- Medic cercetat penal dupa o operație gresita. Un medic de la o clinica din Bucuresti, suspectat ca a efectuat o interventie chirurgicala in urma careia viata unei femei a fost pusa in pericol, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, a anuntat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Postare Facebook, Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani: „Primim cu bucurie in echipa noastra pe dna dr. Andrada Viorela Gheorghe! Absolventa din 2012 a Universitații de Medicina și Farmacie Carol Davila București, a terminat rezidențiatul in 2015, la Spitalul Clinic Fundeni, in specialitatea…

- "Prin apel 112, pe DN2 - E85 a fost sesizat faptul ca, la iesire din Urechesti spre Popesti, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme si un tir. La fata locului au ajuns echipaje de ambulanta si politie. Conform primelor informatii, doi minori si doi adulti au fost raniti", a precizat IPJ Vrancea.Potrivit…

- Doi copii și doi adulți au raniți in ciocnirea dintre un tir si doua autoturisme, vineri, pe DN2/E85, la iesire din Urechesti spre Popesti, in județul Vrancea. „Prin apel 112, pe DN2 – E85 a fost sesizat faptul ca, la iesire din Urechesti spre Popesti, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme si…

- Un barbat in varsta de 44 de ani din Pestisani este cercetat de politisti dupa ce a accidentat un minor de 17 ani pe un bulevard din municipiul Targu Jiu, apoi a modificat locul accidentului prin mutarea autoturismului, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Un barbat a ajuns la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani in primele zile ale acestui an, dupa ce ar fi fost agresat de mai mulți indivizi. Din ce ne-a relatat barbatul, care are 40 de ani și este din Nistorești, incidentul a avul loc in seara zilei de 31 decembrie 2023, in jurul […]…