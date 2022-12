Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca un eventual boicot asupra firmelor austriece din Romania, ca reactie la votul negativ pe care Viena l-a dat saptamana trecuta la aderarea la Schengen, ar face rau mai mult Romaniei decat Austriei, pentru ca firmele austriece varsa bani la bugetul tarii si creeaza…

- Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, care cu o zi inainte de Consiliul JAI a mers la Viena si a incercat alaturi de europarlamentari romani sa-l faca pe cancelarul Karl Nehammer sa se razgandeasca in privinta blocarii aderarii Romaniei la Schengen, a declarat, intr-un interviu publicat…

- Veto-ul impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen a pus coaliția de la Viena intr-o situația dificila. Potrivit presei austriece, verzii cer modificarea deciziei privind aderarea Romaniei și Bulgariei. Verzii, partenerii minoritari ai conservatorilor din OVP in guvernul de coaliție…

- Decizia guvernului austriac de a se opune aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen ar putea duce la prabușirea rapida a coaliției de guvernare de la Viena, publicația Kronen Zeitung din Austria.

- Veto-ul impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen a pus coalitia intr-o situatie dificila. Verzii sunt foarte suparati pe OVP (. Acestia cer o regandire a acestei probleme, scrie sambata cotidianul austriac „Kronen Zeitung”.Verzii sunt parteneri minoritari ai conservatorilor din OVP…

- Presa austriaca a reacționat, vineri, dupa ce ambasadoara Austriei la București, Adelheid Folie, a fost convocata de urgența la MAE de ministrul Bogdan Aurescu, considerand atitudinea Vienei impotriva aderarii Romaniei la Schengen „inadmisibila, nejustificata și inamicala, cu consecințe inevitabile…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, șeful delegației Romaniei la reuniunea PPE de la Viena, la care s-a discutat inclusiv votul Austriei pentru aderarea Romaniei la Schengen, a declarat pentru Libertatea ca in cadrul intrunirii, cancelarul Karl Nehammer a fost foarte agresiv și a acuzat ca firmele austriece…

