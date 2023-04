Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului, Claudia Gilia a dispus masura prelungirii programului de lucru la Serviciul Public Permise și Inmatriculare a vehiculelor Dambovița. Pentru a veni in sprijinul cetațenilor și pentru a se asigura desfașurarea in condiții normale a activitații de preschimbare a permiselor de conducere,…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal (FRF), și Ioan Onicaș, președintele Federației Romane de Minifotbal (FRM), au semnat un acord de parteneriat valabil in urmatorii 4 ani care are ca principal scop dezvoltarea și promovarea fotbalului amator la nivel național.Prin ”Strategia pentru…

- Cetațenii care activeaza intr-un anumit domeniu profesional vor fi platiți mai bine, au hotarat autoritațile politice de la București. Se dau salarii mai mari cu 50% pentru acești romani, in contextul in care sectorul se confrunta cu o criza a personalului angajat. Ce prevede proiectul contractului…

- De parca țara ar fi un sat fara caine, trei romani s-ar fi apucat de afaceri ilegale in țara noastra. Cetațenii țarii vecine ar fi format un grup infracțional, specializat in migrația ilegala. In acest caz, Moldova era folosita ca țara de tranzit.

- Militarii Diviziei 101 Aeropurtata din Statele Unite ale Americii le-au facut o vizita vanatorilor de munte ai Batalionului 22 „Cireșoaia” pentru a se antrena impreuna, in perioada 06 -17 februarie, in tabara de instrucție montana, la Cabana militara Deluț din Munții Calimani. Inainte de a caștiga…

- Administrația naționala de Meteorologie a emis mesaje de atenționare meteo valabile in județul Dambovița astfel: COD GALBEN valabil in intervalul 26 ianuarie, ora 18:00 – 27 ianuarie, ora 10:00. Vor fi precipitații insemnate cantitativ și se vor acumula cantitați in general de 25…40 l/mp. Treptat…

- Alaturi de ministrul Economiei, Florin Spataru, de președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, de reprezentanții sindicatelor și alaturi de directorii fabricilor de armament din Dambovița și din țara, prefectul Claudia Gilia a participat la o intalnire unde s-au discutat prioritațile …

- Primaria comunei Horodnic de Sus este singura din județul Suceava unde deșeurile sunt colectate separat pe cinci fracții, hartie-carton, sticla, plastic-metal, deșeuri menajere și moloz. O spune primarul Valentin Luța care a aratat ca oamenilor li s-au distribuit pubele de culori diferite iar la fiecare…