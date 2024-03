Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Olt, Mario De Mezzo, anunta, luni, ca a gasit un dispozitiv de localizare prin GPS montat pe masina sa si a depus o plangere la Politie pe aceasta tema, precizand ca i se confirma astfel ca incendiul care i-a cuprins anul trecut o alta masina personala a fost provocat. Prefectul…

- ”In urma cu cateva zile am descoperit sub bordul masinii mele personale un licar de led albastru suspect. Am gasit un dispozitiv pe care nu il montasem eu. Am fost la service si mecanicul a identificat dispozitivul respectiv ca fiind sistem de localizare prin GPS. Am mers la politie, am facut plangere…

- Prefectul județului Olt, Mario De Mezzo, a anunțat luni, 19 februarie 2024, pe contul sau de Facebook, ca a descoperit un sistem de localizare GPS montat pe mașina sa. Prefectul spune ca a depus deja plangere la Poliție.

- Presedintele filialei PNL Olt, deputatul Gigel Stirbu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca daca ar depinde de votul sau ramanerea liberalilor in coalitia de guvernare cu PSD, nu ar ezita sa decida pentru incheierea acesteia. „E o intrebare care pluteste in aer, nu numai la conferinta de presa,…

- Scandal-monstru in Olt intre primarul din Slatina și prefect. Edilul Emil Moț vrea sa-l dea in judecata pe Mario de Mezzo, prefectul de Olt, despre care spune ca-l harțuiește și-i filmeaza casa pe ascuns prin gard, dupa care pune imaginile pe internet. Prefectul se apara și spune ca, de fapt, aduna…

- Primarul Slatinei il va acționa in judecata pe prefectul de Olt pentru harțuire, acuzandu-l ca „este zi de zi acolo și sta la gard și filmeaza proprietatea”. Este vorba de o vila impunatoare, in construcție, care, acuza prefectul, i-ar aparține in fapt primarului.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti despre coalitia de guvernare si tensiunile dintre PNL si PSD la nivel local ca 2024 va fi un an electoral, cat se poate de complicat si dincolo de animozitatile la nivel local, important este sa existe acest grad de civilizatie, sa poata sta la masa.Presedintele…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a comentat situatia de la Olt, unde PNL si PSD se afla in Opozitie. ”Dincolo de aceste aspect care au loc la nivelul filialelor in fiecare judet, trebuie sa spunem ca este absolut nevoie ca cele doua partide sa-si continue responsabilitatea guvernarii pentru ca este…