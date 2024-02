”In urma cu cateva zile am descoperit sub bordul masinii mele personale un licar de led albastru suspect. Am gasit un dispozitiv pe care nu il montasem eu. Am fost la service si mecanicul a identificat dispozitivul respectiv ca fiind sistem de localizare prin GPS. Am mers la politie, am facut plangere penala si la primele cercetari au identificat si scos un dispozitiv electronic necunoscut, montat in graba si improvizat”, a scris, luni, pe Facebook, prefectul de Olt.Mario De Mezzo afirma ca, in lumina acestei descoperiri, suspiciunile sale legate de incendiul care i-a cuprins anul trecut masina…