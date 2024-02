Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Olt, Mario De Mezzo, a scris intr-o postare pe facebook ca a gasit sub bordul masinii personale un dispozitiv de urmarire improvizat si a depus plangere la politie in vederea gasirii vinovatilor. Mario De Mezzo a precizat luni seara, pentru AGERPRES, ca este vorba de masina personala,…

- Acuzații grave ale prefectului de Olt! Ce a gasit montat pe mașina sa - Mario de Mezzo: Am mers la Poliție Prefectul județului Olt, Mario De Mezzo, a anunțat luni, 19 februarie 2024, pe contul sau de Facebook, ca a descoperit un sistem de localizare GPS montat pe mașina sa. Prefectul spune ca a depus…

- Prefectul din Olt, Mario De Mezzo, susține ca a descoperit un dispozitiv de localizare in mașina sa. El a depus plangere la Poliție. Mario De Mezzo vorbește despre tehnici mafiote și da vina pe cei care fac „jafuri” in Slatina.

- Prefectul judetului Olt, Mario De Mezzo, anunta, luni, ca a gasit un dispozitiv de localizare prin GPS montat pe masina sa si a depus o plangere la Politie pe aceasta tema, precizand ca i se confirma astfel ca incendiul care i-a cuprins anul trecut o alta masina personala a fost provocat. Prefectul…

- ”In urma cu cateva zile am descoperit sub bordul masinii mele personale un licar de led albastru suspect. Am gasit un dispozitiv pe care nu il montasem eu. Am fost la service si mecanicul a identificat dispozitivul respectiv ca fiind sistem de localizare prin GPS. Am mers la politie, am facut plangere…

- Prefectul județului Olt, Mario De Mezzo, a anunțat luni, 19 februarie 2024, pe contul sau de Facebook, ca a descoperit un sistem de localizare GPS montat pe mașina sa. Prefectul spune ca a depus deja plangere la Poliție.

- Primarul Emil Mot a prezentat clipuri de pe camerele de supraveghere de la casa socrului sau din comuna Slatioara. Edilul susține ca prefectul ar fi venit la poarta gospodariei cu mașina instituției. In imagini se vede cum prefectul fuge de la fața locului cand isi da seama ca cineva din interiorul…

- Incredibil de ce sunt in stare unii. Un barbat in varsta de 28 de ani din Șișești este cercetat de polițiști pentru comiterea de infracțiuni rutiere, fiind reținut pentru 24 de ore și urmeaza sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. „Reamintim ca el a fost identificat…