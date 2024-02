Sistem de localizare montat pe mașina prefectului de Olt Un sistem de localizare a fost gasit pe mașina prefectului de Olt. Anunțul a fost facut chiar de catre Mario De Mezzo pe rețelele de socializare. Cazul a ajuns in atenția polițiștilor. „In urma cu cateva zile am descoperit sub bordul mașinii mele personale un licar de led albastru suspect. Am gasit un dispozitiv pe care nu il montasem eu. Am fost la service și mecanicul a identificat dispozitivul respectiv ca fiind sistem de localizare prin GPS. Am mers la poliție, am facut plangere penala și la primele cercetari au identificat și scos un dispozitiv electronic necunoscut, montat in graba și improvizat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

