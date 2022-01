Portul Constanța are accelerator de particule care emite raze X Polițiștii din portul Constanța au primit un veritabil ajutor impotriva contrabandei, a traficului de droguri, de țigari sau a migrației ilegale. Ei au fost dotați cu un sistem modern de scanare a containerelor, denumit Cargoscan. Viteza de verificare a scazut astfel de la cateva ore la mai puțin de un minut. „Atenție, aceasta este o zona cu radiații ionizante. Va rugam sa parasiți imediat zona. Pericol. Pastrați distanța!”, este afișat in zona de scanare a containerelor, potrivit Europa FM. Scanerul mobil este de fapt un accelerator de particule care emite raze X și are ca ținta TIR-urile și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

