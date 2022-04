Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a fost condamnata, joi, definitiv, la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Gala Bute”. Practic, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut decizia instanței de fond, pentru 3 infracțiuni de luare de mita. Vom reveni cu detalii. The post Elena Udrea se duce la pușcarie.…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dupa-amiaza, in nordul Bucureștiului, la intrarea in Otopeni, in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini. Trei persoane au fost ranite, una dintre ele fiind incarcerata. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe…

- O familie de ucraineni a sesizat Poliția, dupa ce a depistat ca le-a disparut din mașina parcata in centrul Timișoarei 50 de mii de euro, dar și alte bunuri, scrie Opinia Timișoarei. ”La data de 21 martie a.c., la nivelul Secției 1 Urbana Timișoara a fost depusa o sesizare, cu privire la faptul ca unei…

- Sapte persoane au fost ucise, joi, in bombardamente ale Rusiei in Ucraina, anunta politia ucraineana, relateaza BBC News. Potrivit unor oficiali, sase persoane au fost ucise, iar una ranita, intr-un atac vizand o unitate militara la Podilsk, langa Odesa. Alte 19 persoane au fost date disparute. O persoana…

- Ordinul comun al miniștrilor Educației și Sanatații privind regulile aplicate in școli in perioada pandemiei va fi modificat pentru a fi adaptat la noile condiții. Astfel, perioada de carantina va fi redusa și pentru elevi la 5 zile, fie ca sunt vaccinați sau nu. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Traficul auto a inceput sa creasca, luni, pe Valea Prahovei si pe alocuri se circula in coloana intre statiunile Predeal si Busteni, pe sensul Brasov catre Bucuresti al DN 1. Potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane, valorile de trafic sunt in ușoara creștere și pe…

- Prefectura Capitalei a anuntat, joi dimineața, o serie de masuri, in urma grevei de la Societatea de Transport Bucuresti. Au fost suplimentate efectivele de politie si jandarmerie in zona statiilor de metrou, dar și echipajele de politie rutiera. Conform Prefecturii Capitalei, in aceasta dimineata,…

- Camera unui hotel aprecia din Slanic Moldova a fost pur și simplu devastata de cațiva turiști. Administratorii au postat imaginile pe Facebok, insoțite de comentariul “Turist in Romania…Ce ai putea comenta?!?! S-au intors valorile acasa… Daca nu-i primești, te reclama pentru rasism, daca-i primești,…