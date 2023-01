Stiri pe aceeasi tema

- Poliția spaniola a anunțat, sambata, confiscarea a 4,5 tone de cocaina in largul Insulelor Canare, la bordul unui cargo togolez care venea din America Latina.... The post 4,5 tone de cocaina, confiscate in largul Insulelor Canare appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Poliția spaniola a confiscat 4,5 tone de cocaina cu o valoare de piața estimata la 105 milioane de euro (114 milioane de dolari), asta dupa ce a efectuat un raid asupra unei nave de transport de bovine, in largul Insulelor Canare la inceputul acestei saptamani, se arata intr-un comunicat transmis sambata,…

- Vasul togolez „Orion V”, incarcat cu droguri, venea din America Latina și transporta vite catre Orientul Mijlociu. Poliția spaniola ținea sub observație nava de transport de peste doi ani, relateaza AFP, potrivit News.ro . Cargoul a fost „controlat si perchezitionat” in trecut, „insa nu s-au gasit droguri…

- Poliția spaniola a anunțat, sambata, confiscarea a 4,5 tone de cocaina in largul Insulelor Canare, la bordul unui cargo togolez care venea din America Latina. Nava „Orion V”, care transporta animale catre țari din Orientul Mijlociu, era supravegheata indeaproape de mai bine de doi ani: fusese deja „verificata…

- Cargoul a fost ”controlat si perchezitionat” in trecut, ”insa nu s-au gasit droguri la bord, in pofida unor indicii suficiente”, anunta politia. Un dispozitiv ”aeronaval” a permis marti descoperirea cocainei, ascunsa intr-un siloz destinat alimentarii vitelor, precizeaza politia. In operatiune – la…

- Europol a destructurat un „supercartel” internațional care, potrivit polițiștilor, controla aproximativ o treime din traficul de cocaina din Europa. Raidurile coordonate in toata Europa și in Emiratele Arabe Unite (EAU) au dus la 49 de arestari și la confiscarea a 30 de tone de cocaina. Poliția olandeza…

- Marcel Ciolacu apare pe site-ul Internaționalei Socialiste cu o scrisoare de intenție prin care iși anunța candidatura pentru un post de vicepreședinte. Ciolacu susține in scrisoarea menționata faptul ca vrea sa „maximizeze” influența socialiștilor in intreaga lume.In total, vorbim de 36 de vicepreședinți.Pentru…

- Autoritațile sunt ingrijorate de faptul ca spațiile folosite pentru depozitarea drogurilor ar putea deveni ținte pentru jafuri ale bandelor influente și puternice, care incearca sa-și recupereze marfurile profitabile, potrivit The Guardian . „Exista o problema cu capacitatea incineratorului”, a declarat…