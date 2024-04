Stiri pe aceeasi tema

- Trei elevi au fost impușcați și raniți intr-un atac armat la o școala din Finlanda, potrivit autoritaților finlandeze, citate de Sky News. Toți cei implicați aveau varsta de 12 ani, a precizat poliția – inclusiv presupusul atacator, care a fost reținut și arestat preventiv. Poliția a fost chemata la…

- La Moscova și Sankt Petersburg, sute de oameni s-au adunat la monumentele dedicate victimelor sovietice ale represiunii politice pentru a-și arata respectul fața de regretatul activist.In ciuda riscurilor, oamenii din vestul Rusiei pana in Siberia au depus flori și fotografii cu Navalny in orașe precum…

- Opt traficanti de droguri - luati ostatici de unul dintre complicii lor, pe un vapor la bordul caruia se aflau 2,3 tone de cocaina transportata din America latina catre sudul Spaniei - au fost salvati, in apele internationale, in largul arhipelagului spaniol Canare, in Oceanul Atlantic, iar autorul…

- Valoarea drogurilor a fost estimata la doua milioane de euro. Barbatul debarcase cu mașina dintr-un catamaran, relateaza La Sicilia, citat de ziare.com . Un roman a fost arestat de poliția din Malta la sosirea sa din Sicilia, dupa ce a fost gasit in posesia a 15 kilograme de cocaina. Potrivit polițiștilor,…

- Un roman a fost arestat de poliția malteza la sosirea din Sicilia, dupa ce a fost prins cu 15 kilograme de cocaina. Drogurile, cu o valoare estimata la aproximativ doua milioane de euro, erau destinate pieței locale, scrie La Sicilia. Poliția a identificat un Volkswagen Touareg, care tocmai coborase…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat miercuri ca, in ciuda agendei extrem de complexe din anul 2024 din punct de vedere politic, combaterea traficului de droguri ramane o prioritate. „Doresc sa asigur publicul din Romania ca, in ciuda agendei extrem de complexe din anul 2024 din…

- Un banal container care transporta cafea din Belgia s-a transformat intr-o mare supriza pentru polițiștii din Sankt Petersbourg.Angajații Serviciului Federal Vamal rus și ofițerii Serviciului Federal de Securitate (FSB) au gasit peste 1.200 de kilograme de cocaina in Marele Port din Sankt Petersburg,…

- Peste o tona de cocaina, a carei valoare este estimata la 135 de milioane de euro, a fost confiscata in portul rus Sankt Petersburg, la inspectia unor saci de cafea din Belgia, relateaza AFP, citata de News.ro."Peste 1.200 de kilograme de droguri, a caror valoare depaseste pe piata neagra 13 miliarde…