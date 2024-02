Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Brașov au reținut doi barbați pentru trafic de droguri de risc și mare risc, iar ulterior Tribunalul Brașov a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile.Cei doi brașoveni au fost prinși in flagrant cu 1 kilogram de canabis și 150 de grame de cocaina, drogurile fiind ascunse in sistemul…

- Doi barbați au fost reținuți de polițiști, dupa ce au fost prinși in flagrant in timp ce vindeau un kilogram de canabis. Drogurile, spun anchetatorii, fusesera trimise din Spana printr-o firma de curierat.

- Doi barbați din Iași iși vor petrece urmatoarele 30 de zile dupa gratii pentru furt. Cei doi sunt acuzați ca au sustras 90.000 de lei dintr-o mașina, dupa ce au bruiat sistemul de inchidere centralizata. Au fost prinși și reținuți o luna mai tarziu, scrie Ziarul de Iași.

- Aproape un kilogram de cocaina a fost descoperit, de catre politisti, intr-un autoturism, la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu. Masina era condusa de un cetatean roman care a fost retinut de procurorii DIICOT. Barbatul care transporta cocaina pe bancheta din spate a mașinii…

- Doi barbați au fost prinși in flagrant delict, in Timișoara, in timp ce ar fi avut in mașina trei colete cu 20 de kilograme de cabnabis, care ar fi fost expediate din Spania prin intermediul unei firme de curierat.

- Un traficant de droguri a fost prins de procurorii DIICOT, dupa ce a vandut un kilogram de canabis, circa 20 de grame cocaina si 99 comprimate ecstasy, pentru suma de 29.000 lei, potrivit Agerpres.In dosar a fost retinut si un alt traficant, care ii vindea primului droguri. DIICOT a mai stabilit…