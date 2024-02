Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile spaniole au anuntat joi, 15 februarie, ca au interceptat la sud de Arhipelagul Canarelor o ambarcațiune care transporta peste 4 tone de cocaina provenind din America de Sud, noteaza agenția France Presse, preluata de Agerpres. Patru persoane au fost arestate, intre care și un roman.Barca,…

- Furtuna Karlotta a produs numeroase distrugeri in mai multe zone din Europa, iar acum se indreapta spre Romania. Meteorologii au anunțat deja ploi abundente și inundații, in timp ce, la munte, va ninge puternic, iar vantul va viscoli zapada. Meteorologii vorbesc despre precipitații care pot ajunge la…

- Extinderea Coridorului sudic al gazelor (SGC), prin care gazele din regiunea Marii Caspice curg catre Europa, a fost printre subiectele discutate la o conferința pe tema securitații in regiunea Marii Negre, organizata de Centrul de Politica Caspica, a raportat Trend.Conferința a subliniat ca trei…

- Cel mai popular aliment consumat de romani iși incepe drumul pe camp. Pentru un kilogram de grau, cules de fermieri, platim aproximativ un leu. Din el se pot obține maxim 700 de grame de faina, care, la raft, ajunge sa coste și peste 6 lei pe kilogram. In tot acest timp, pentru o paine de 700 de grame,…

- Maratonul Unirii a fost anulat dupa ce maratonistul Ilie Rosu, de 64 de ani, a murit dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la manifestarea de la Focsani, transmite Agerpres. Maratonistul a plecat, la ora 09.30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip,…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani, transmite Agerpres. Maratonul Unirii a fost anulat.Maratonistul a plecat, la ora 09:30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi,…

- Antreprenorul Igor Furtuna, pasionat de arta culinara și inspirat de momentele petrecute in bucatarie alaturi de familia sa, și-a transformat pasiunea intr-o afacere de succes. Fondatorul fabricii de biscuiți, fursecuri și grisine Biscottini a reușit sa depașeasca granițele țarii noastre, aducand un…

- Un cetatean american, in varsta de 32 de ani, a incercat sa intre in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, cu un autoturism care figura ca furat din Marea Britanie, iar in interiorul acestuia se aflau o arma cu aer comprimat, o arbaleta cu luneta si munitia aferenta. Poliția de Frontiera…