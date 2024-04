Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Florești a fost agresata fizic și violata in propria casa. Potrivit polițiștilor cazul a avut loc pe data de 12 martie in jurul orei 19:00. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca identitatea individului și locul aflarii acestuia.

- O grupare care trafica migranți, pe care ii aducea cu barca din Bulgaria, iar apoi ii transporta cu mașini de marfa spre vestul țarii, in schimbul a pana la 5.000 de euro, a fost destructurata de Poliția de Frontiera, anunța instituția, imntr-un comunicat de presa. Au fost puse in aplicare 33 mandate…

- Polițiștii rutieri din Dolj au organizat și executat, ieri, actiuni de tip “cascada” pentru prevenirea accidentelor de circulatie. Cu acesta ocazie au fost instituite filtre rutiere pentru depistarea conducatorilor auto care incalca regimul legal de viteza. Au fost vizați și șoferii care aleg sa conduca…

- Poliția spaniola a anunțat joi ca a confiscat peste patru tone de cocaina de pe o barca in largul Insulelor Canare din Atlantic. Cei patru membri ai echipajului, printre care și un roman, au fost arestați, potrivit www.barrons.com . Barca cu motor semirigida care transporta cocaina din America de Sud…

- O femeie a fost decapitata de tren duminica, la intrarea in statia CFR Barbosi din judetul Galati, informeaza ISU Galati."Accident feroviar - o femeie a fost lovita de tren la intrarea in statia CFR Barbosi. La fata locului s-a deplasat echipajul SMURD cu medic de la Detasamentul de Pompieri Galati",…

- UPDATE Din pacate, femeia nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul. Ora 10:45 Pentru o femeie fara adapost, gasita in stop cardio-respirator intr-un loc public, se fac manevre de resuscitare, la UPU Buzau, unde alți doi oameni ai strazii au fost aduși. ,,Pana la acest moment, la…

- Gerul face primele victime la Buzau. O femeie in varsta de 46 de ani a fost gasita pe strada in cardio-respirator, iar o ambulanța a dus-o la UPU, unde medicii au inceput manevrele de resuscitare. La ora transmiterii acestei știri, medicii inca fac eforturi pentru a o salva pe femeie: „O femeie, in…