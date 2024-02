Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei principale sindicate agricole spaniole au anuntat marti ca se alatura miscarii de protest a agricultorilor europeni, cu o serie de mobilizari ce vor avea loc pe intreg cuprinsul Spaniei in saptamanile urmatoare, transmite France Presse."Sectorul agricol din Europa si din Spania se confrunta…

- Reuters informeaza ca gripa și COVID-19 se extind in Europa. Autoritațile din Spania intenționeaza sa impuna obligativitatea purtarii maștilor, in timp ce in Italia se inregistreaza un numar record de persoane cu simptome similare celor ale gripei. Guvernul spaniol a propus luni sa fie instituita la…

- Ungaria a transmis ca ”respinge cu forta” acordul convenit miercuri de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru a modifica in profunzime sistemul european de azil si migratie, Budapesta refuzand sa contribuie la mecanismul de solidaritate obligatorie intre tarile membre, transmite Agerpres.…

- Un barbat de 32 de ani din comuna bistriteana Zagra a fost prins de politisti si arestat, acesta fiind cautat de autoritatile spaniole pentru a fi cercetat intr-un dosar de omor. Curtea de Apel Cluj a dispus reținerea barbatului.

- Poliția Naționala din Spania a confiscat 11 tone de cocaina ascunse in containere maritime sosite in Spania din America Latina, in ceea ce reprezinta cea mai mare captura a acestui drog in Spania și o lovitura dura pentru organizațiile albaneze, cele mai puternice in Europa de astazi, a anunțat poliția…

- Un oras portuar din sudul Spaniei are unii dintre cei mai fericiti expati din lume, potrivit celui mai recent raport Internations, care arata unde oamenii se simt bine in viata lor in strainatate, scrie Business Magazin, care citeaza CNCB.Malaga, Spania, a fost desemnat anul acesta orasul nr. 1 pentru…

- Președintele Guvernului [Spaniei - n.tr.] a fost aspru criticat de Israel și alte țari dupa declarațiile sale catre Netanyahu, care il acuza ca "sprijina terorismul Hamas". In ultimele zile, Pedro Sanchez a fost foarte criticat pentru declarațiile lui in fața lui Netanyahu in timpul vizitei sale…