Agricultorii spanioli anunță proteste la nivel național și pregătesc ieșirea în stradă Cele trei principale sindicate agricole spaniole au anuntat marti ca se alatura miscarii de protest a agricultorilor europeni, cu o serie de mobilizari ce vor avea loc pe intreg cuprinsul Spaniei in saptamanile urmatoare, scrie spotmedia.ro. „Sectorul agricol din Europa si din Spania se confrunta cu o nervozitate si o ingrijorare in crestere”, in special din cauza „birocratiei sufocante generate de reglementarile europene”, au explicat intr-un comunicat comun sindicatele Asaja, UPA si Coag, transmite France Presse. Acestea cer relaxarea si simplificarea politicii agricole comune a UE,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

