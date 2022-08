Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada v-am informat despre cautarile intense ale Politehnicii Iasi pentru acoperirea postului de portar. Din lunga lista de jucatori propusi de impresarii cu care Poli colaboreaza s-a decis chemarea la probe a doi portari straini, austriacul Tobias Knoflach si italianul Matteo Kucich. Knoflach…

- Politehnica Timisoara cauta voluntari in toate zonele orasului de pe Bega, inclusiv in localitatile limitrofe, pentru a se apropia de mai multi fani in noul sezon mai ales printr-o serie de evenimente organizate in cartiere. Toti cei interesati se pot inscrie online pana la finele lunii si pot beneficia…

- CFR Cluj a anunțat transferul portarului italian Simone Scuffet (26 de ani), de la Apoel Nicosia. Scuffet a jucat in ultimul sezon la formația cipriota Apoel Nicosia, iar in cariera a evoluat pentru Udinese, Spezia, Como si Kasimpasa. Scuffet este international italian de juniori si tineret. Suntem…

- Politehnica Timisoara a cedat in cel de-al treilea test disputat in cadrul stagiului centralizat din Slovenia. Astazi, cu o garnitura tanara, alb-violetii au fost depasiti de divizionara secunda NK Fuzinar Ravne, scor 1-3. Singurul gol al banatenilor a fost marcat de Razvan Milea. Timisorenii au inceput…

- CFR Cluj l-a transferat pe portarul italian Simone Scuffet, in varsta de 26 de ani, dupa ce a ratat aducerea lui Silviu Lung jr sau Florin Nița.Goalkeeper-ul italian a evoluat in cariera la Udinese, echipa pentru care a bifat 49 de meciuri in Serie A și Cupa Italiei, Spezia, Como, Kasimpasa, iar in…

- Politehnica Timisoara a cedat la limita jocul amical disputat azi la Ljubljana, in capitala Sloveniei. A fost 1-2 cu NK Tabor Sezana, grupare din prima liga, iar singura reusita banateana a purtat semnatura lui Cosmin Birnoi. Dupa trei zile doar de antrenamente la Slovenj Gradec, alb-violetii s-au deplasat…

- Politehnica Timisoara va efectua in aceasta vara un cantonament extern. Alb-violetii plreaca joia viitoare spre Slovenia, urmand sa-si stabileasca pana in 18 iulie cartierul general in oraselul Slovenj Gradec. Elevii lui Bogdan Andone vor disputat in cadrul stagiului si patru partide de verificare cu…

- Politehnica Timisoara nu a reusit sa intoarca rezultatul din tur de pe „Stiinta” (scor 1-2), in barajul de supravietuire cu FC Brasov. Mai mult, alb-violetii au evoluat foarte sters sub Tampa iar gazdele s-au impus pe final cu 1-0 prin reusita lui Milcho Angelov. Meciul a inceput cu ocazii decente.…