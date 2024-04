Stiri pe aceeasi tema

- Agon Pro AG276QZD este cel de-al doilea monitor de 27 de inchi pe care il testez in ultimele saptamani, dupa Sony InZone M3 . Și daca celalalt mi s-a parut un monitor decent, deși cam scump pentru prețul pe care il cere, situația se schimba cu acest monitor de la AOC…pentru ca mi se pare excelent, din…

- Performanța echipei marcheaza un succes notabil pentru instituția de invațamant, evidențiindu-se in cadrul competiției sportive la nivel local. The post CAMPIOANA JUDEȚEANA Victoria echipei de fotbal U12 a Liceului Teoretic Carei la ONSS – Cupa Tymbark first appeared on Informatia Zilei .

- Un șofer a reușit o parcare cel puțin neispirata in Manaștur. Acesta a decis sa-și lase bolidul pe doua locuri de parcare cu abonament. Totul a fost imortalizat de persoana pe al carei loc a parcat, pe strada Grigore Alexandrescu. Femeia menționeaza ca, pe langa faptul ca a parcat pe doua locuri care…

- Sfidand un infarct, opoziția din club și contestatarii din tribune, Mircea Rednic și-a stabilizat cariera in cel mai neașteptat moment posibil. „Puriul” a luat-o pe UTA din neantul clasamentului și lupta cu șanse reale sa prinda play-off-ul. La aproape 62 de ani, pe care-i va implini in aprilie, Mircea…

- Aproape 43 la suta dintre studenții Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din lași (USV) vor primi bruse datorita notelor obținute dupa susținerea examenelor din prima sesiune a acestui an universitar. Mai mult decat atat, valoarea burselor va fi mai mare, cuantumul alocat pentru…

- Sorana Cirstea (33 de ani, 22 WTA) a reușit o victorie incredibila cu cehoaica Marketa Vondrousova (24 de ani, 8 WTA) in sferturile turneului de la Dubai, scor 2-6, 7-6 (1), 6-1. Pentru calificarea in semifinale, romanca și-a asigurat un cec de 158.944 de dolari. Sorana Cirstea a revenit uluitor cu…

- Mario Camora (37 de ani), capitanul lui CFR Cluj, are 13 sezoane la rand la echipa din Gruia. Potrivit studiului publicat de CIES Football Observatory, portughezul naturalizat roman se afla pe locul al 69-lea in topul alcatuit pe criteriul fidelitații fața de un club pentru jucatori in activitate. Lider…

- Alexandr Mazur a devenit campion balcanic U20 la aruncarea greutații. Performanța lui de 20,00 metri, inregistrata la Belgrad, constituie și un nou record național la aceasta categorie de varsta. Un alt atlet moldovean, Dumitru Maruseac a aruncat greutatea la 17,34 metri și s-a clasat pe locul 4.