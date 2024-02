Serie A: Bologna – Sassuolo, scor 4-2 / Alte rezultate din etapa a 23-a a campionatului Italiei

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Alberto Gilardino a raspuns la conferința de presa de azi la intrebarea cum se va descurca in returul Seriei A fara Dragușin: „Radu este acum trecut pentru noi și pentru Genoa. Gandurile se indreapta acum catre De Winter, Vasquez, Vogliacco și Matturro, care trebuie sa ridice ștacheta cu…

- AC Fiorentina a invins marti seara, pe teren propriu, scor 5-4, dupa lovituri de departajare, formatia Bologna in primul sfert de finala al Cupei Italiei. Echipa invinsa, Bologna a trimis de trei ori in bara in timpul regulamentar de joc, care s-a terminat la egalitate, 0-0, scrie news.ro.Prima ocazie…

- George Puscas e gata sa plece de la Genoa. Atacantul nationalei Romaniei va ramane tot in Serie A, campionat in care este dorit de catre Empoli. Daca transferul se va oficializa, Puscas va deveni coechipier cu un alt roman, anume Razvan Marin. George Puscas lupta pentru a ramane in atentia lui Edi Iordanescu.…

- Daniel Boloca (25 de ani) a fost supus sambata unei intervenții chirurgicale dupa ce in jocul cu Genoa (1-2) mijlocașul lui Sassuolo a suferit o fractura de mandibula, dincolo de dintele rupt și buza sparta. Canale Sassuolo a dezvaluit ca jucatorul ce refuza naționala Romaniei nu va reveni pe gazon…

- Echipa italiana Genoa a invins vineri seara, in deplasare, scor 2-1, formatia Sassuolo, in etapa a 17-a din Serie A. In aceeasi etapa echipa Lazio Roma a invins pe Empoli, in deplasare, cu 2-0, potrivit news.ro.Intr-o prima repriza echilibrata, Sassuolo a deschis scorul in meciul cu Genoa, prin Andrea…

- Fornatia AS Roma a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Fiorentina, intr-un meci din etapa a 15-a a campionatului Italiei, anunța news.ro.Lukaku a inscris pentru AS Roma in minutul 5 si a fost eliminat in minutul 87. De la Roma a fost eliminat si Zalewski, in minutul 64.…

- Formatia Internazionale Milano a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a 15-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Calhanoglu ’37 (penalti), Dimarco ’42, Thuram ’45 si Martinez ’84. Tot sambata,…