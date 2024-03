Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Bologna a invins vineri seara, in deplasare, scor 1-0, formatia Empoli, in primul meci al etapei a 29-a din Serie A, potrivit news.ro. Antrenorul lui Empoli, Davide Nicola, a inceput meciul cu mijlocasul roman Razvan Marin ca titular. Intalnirea a fost dominata de oaspeti care au…

- Razvan Marin (27 de ani), mijlocașul lui Empoli, n-a prins loc nici pe banca de rezerve, dupa ce s-a lovit la ultimul antrenament dinaintea deplasarii la Milano. Davide Nicola nu l-a mai convocat pe roman, care a suferit o contuzie la coaste. „Tricolorul” redevenise titular la echipa toscana dupa o…

- Echipa italiana Empoli a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia AC Fiorentina, in etapa a 25-a din Serie A. Intr-un alt meci, Udinese si Cagliari au terminat indecis, scor 1-1, potrivit news.ro Oaspetii au deschis scorul la Empoli, in minutul 29, prin Lucas Beltran,…

- Razvan Marin (27 de ani) ar putea reintra pe teren duminica, in Empoli - Fiorentina, meci din etapa 25 a Serie A, dupa o accidentare care l-a facut indisponibil in ultimele doua partide disputate de formația toscana. Dupa duelul cu Juventus, in care a bifat un singur minut, mijlocașul roman a suferit…

- Mijlocașul roman Razvan Marin, legitimat in acest moment la formația italiana Empoli, este foarte aproape de revenirea in prima liga belgiana, acolo unde este dorit de campioana din sezonul trecut, Royal Antwerp. Potrivit presei din Blegia, Razvan Marin este vazut de șefii lui Antwerp, campioana Belgiei…

- Razvan Marin (27 de ani) trece prin cel mai delicat moment al carierei dupa transferul la Ajax, insa chiar și așa internaționalul roman nu are motive sa dispere. Cagliari, formația de la care este imprumutat la Empoli, se gandește sa il aduca inapoi inca din perioada de mercato de iarna. Razvan Marin…

- Fundasul roman Radu Dragusin, care s-a transferat recent de la Genoa la Tottenham Hotspur, a costat mai mult decat toti fotbalistii achizitionati in actualul mercato de marile cluburi din Serie A, noteaza marti site-ul TuttoMercatoWeb."Radu Dragusin este in acest moment cea mai importanta operatiune…

- Razvan Marin (27 de ani), mijlocașul lui Empoli, care a pierdut echipa de start a toscanilor, are șanse mai mari sa revina ca titular dupa ce Filippo Ranocchia va pleca la Palermo in acest mercato. Concurentul romanului va fi cumparat de la Juventus cu 4 milioane de euro. Returul in Serie A ar putea…