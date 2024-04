Băiatul, de șase ani, vândut de propriul tată ajunge astăzi în România Potrivit informațiilor furnizate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), minorul va fi adus in cursul zilei de luni, insoțit de un psiholog și o echipa a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj.Autoritațile colaboreaza pentru repatrierea minoruluiCazul a fost semnalat inițial de autoritațile germane, care au notificat Ministerul Justiției din Romania despre situația minorului roman. Ulterior, ANPDCA a preluat cazul și a luat masuri imediate pentru repatrierea copilului, in colaborare stransa cu autoritațile din Germania… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

