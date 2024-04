Stiri pe aceeasi tema

- Ne apropiem de 1 Mai, ziua pe care majoritatea romanilor prefera sa o sarbatoreasca cu mici și bere. In acest sens, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a venit cu o serie de recomandari. Reprezentanții ANPC recomanda sa refuzati produsele din carne tocata pentru care exista…

- Și in Maramureș se consuma foarte multa carne de pui. La sate nu mai sunt atat de multe gaini precum erau pe vremuri, acum totul se cumpara de-a gata. Insa nu e neaparat un lucru bun. Carnea de pui de la țara nu se compara cu ceea ce gasești in supermarketuri. Asta o spune oricine care a avut bunici…

- ANPC recomanda populației sa fie atenta la produsele de post. Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) vor controla si supraveghea piata , in perioada postului Sfintelor Paste, pentru a preintampina orice neregula. Anuntul a fost facut de directorul general al ANPC Paul…

- De azi, 18 martie și pana in data de 4 mai suntem in Postul Paștelui, perioada in care ar trebui sa ne limitam la consumul anumitor alimente, cum ar fi carne, ou sau lactate. Paul Anghel, Director General Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana ANPC, a adus in discuție…

- ANPC anunta CONTROALE in perioada postului Sfintelor Paști. Va verifica toate produsele de POST Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat ca va desfașura controale și va monitoriza piața in perioada postului Sfintelor Paști, in scopul prevenirii oricaror abateri din domeniul…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) recomanda persoanelor fizice sa recupereze sumele calculate gresit de Raiffeisen Bank, pentru dobanzile unor credite din perioada 2006-2009 si au precizat ca pana in prezent a fost achitat un procent de 92% din totalul sumelor respective.…

- “Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor recomanda beneficiarilor – fosti si actuali clienti ai Raiffeisen Bank S.A, cu credite incheiate in LEI/EUR/USD, in perioada 2006-2009, aflate in derulare la data de 20.10.2017, momentul emiterii Ordinului de Presedinte ANPC, prin care s-a dispus…

- Zilele trecute, Horia Constantinescu , șeful ANPC, a avertizat Mega Image ca va incasa amenzi pentru dezastrul gasit in anumite magazine. Acum a trecut la fapte. In a doua jumatate a lunii ianuarie 2024, 233 de locații ale renumitului lanț de supermarketuri Mega Image din intreaga țara au fost supuse…