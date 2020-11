Piața măștilor „este permanent supravegheată și monitorizată” Piața maștilor „este permanent supravegheata și monitorizata” Peste 30 de milioane de maști au fost retrase temporar de la vânzare. Inspectorii de la protecția consumatorilor au intensificat în toata țara controalele privind calitatea și conformitatea maștilor sanitare, iar peste 500 de comercianți au fost verificați pâna acum. Mai multe detalii aflam de la invitatul de astazi al "Apelului matinal", președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Eduard Cozminschi. Așadar ce au constatat inspectorii ANPC, apropo de cele spuse anterior? … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eduardt Cozminschi, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, a declarat intr-o conferința de presa ca urmeaza instituirea purtarii maștii la nivel național. In ședința de Guvern care are loc astazi, s-ar putea decide asupra acestui aspect, scrie stiripesurse.ro. „In sedinta…

- Guvernul ar putea decide in sedinta de joi obligativitatea purtarii mastii la nivel national, a anuntat presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Eduardt Cozminschi. "In sedinta de Guvern de astazi (joi, n.r.) practic urmeaza sa se instituie purtarea mastii la nivel national",…

- utoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) organizeaza joi o conferinta de presa pe tema controalelor efectuate in ultima vreme pe piata mastilor de protectie. Autoritatile au demarat o serie de controale pe zona materialelor sanitare de protectie pentru a depista produsele neconforme.…

- Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, au aplicat in ultima saptamana amenzi in valoare de aproximativ 3 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniu, reiese din datele institutiei publicate, luni, pe pagina proprie de Facebook.Potrivit surse citate,…

- De la inceputul lunii septembrie, inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala, au confiscat 11.138 kg de tutun brut, provenit din Bulgaria. Camionetele au fost sigilate la intrarea in Romania și monitorizate permanent pe timpul tranzitarii…

- Schimbare istorica! Acestea sunt alimentele care se vor interzice in magazinele din Romania. Cum vor putea ramane, totusi, pe piata?! Alimente interzise in magazinele din Romania Un proiect de ordine al Autoritatii Nationale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a fost pus in dezbatere publica. Daca…

- Achizitionarea mastilor sau dezinfectantilor trebuie sa se faca din spatii autorizate, iar produsele trebuie sa indeplineasca anumite cerinte legate de etichetare, recomanda presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Eduardt Cozminschi. "Este destul de greu pentru…

- Inspectorii ANPC au efectuat 560 de controale in acest sezon in stațiunile din sudul litoralului, valoarea amenzilor fiind de 1,8 milioane de lei, scrie Agerpres.Potrivit vicepresedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Valentina Veronica Mitran Piticu, in statiunile din…