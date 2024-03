Magazinele de „chinezării” din Galați, sancționate de Protecția Consumatorului cu amenzi de peste 200.000 de lei Comisarii de la „Protecția Consumatorului” au desfașurat mai multe controale in magazinele care vand o gama larga de produse importate din China, cunoscute și sub numele de „chinezarii”, de la cosmetice și haine la jucarii, care sunt foarte ieftine, dar sunt de foarte proasta calitate și in multe cazuri foarte periculoase. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Galați a desfașurat o serie de acțiuni de verificare a modului in care este respectata legislația specifica in vigoare la toți operatorii care comercializeaza preponderent produse de import China in județul Galați.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta au facut, in luna februarie, mai multe actiuni de control, pentru a verifica modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in magazinele administrate de persoane cu cetatenie chineza si care comercializeaza…

- In luna februarie 2024, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor CJPC Constanta a desfasurat o serie de actiuni de control, pentru a verifica modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in magazinele administrate de persoane cu cetatenie chineza si care comercializeaza…

- FOTO Magazinele care vand produse aduse din China, controlate de Protecția Consumatorului Alba: Amenzi de 147.000 de lei Magazinele care vand produse aduse din China, controlate de Protecția Consumatorului Alba: Amenzi de 147.000 de lei Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba (CJPC…

- Satu Mare: Depozit inchis temporar de comisarii de la Protectia Consumatorului; peste o tona de produse, expirate Depozitul de la Vetis al unei firme care detine un lant de magazine a fost inchis temporar de catre comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului (CJPC) Satu Mare,…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Gorj a desfașurat, de la inceputul anului și pana ieri, acțiuni de verificare a modului in care operatorii economici respecta legislația in vigoare referitoare la protecția consumatorilor, in conformitate cu tematicile de control stabilite…

- In luna ianuarie 2023, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba (CJPC ALBA) a desfașurat o serie de acțiuni de verificare a modului in care este respectata legislația specifica in vigoare, la 148 operatori economici care activeaza in domeniile prestarii de servicii de alimentație publica,…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a amendat Selgros cu 7 amenzi in valoare totala de 60.000 de lei, in urma unui control, in care au fost identificate mai multe nereguli. Comisarii Protecției Consumatorilor au aplicat 7 amenzi in valoare totala de 60.000 de lei și au dispus oprirea…

- In luna noiembrie 2023, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba (CJPC ALBA) a desfașurat o serie de acțiuni de verificare a modului in care este respectata legislația specifica in vigoare, la 181 operatori economici care activeaza in domeniile prestarii de servicii de alimentație…