Petiție pentru reluarea curselor de tren Timișoara – Vârșeț Circulația trenurilor de pe ruta Timișoara – Varșet a fost intrerupta in vara anului 2017, astfel incetand sa mai existe vreo legatura feroviara intre Romania și Serbia. La șase ani și jumatate de atunci, unii calatori inca regreta lipsa acestei curse, motiv pentru care a fost lansata și o petiție. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

Stiri pe aceeasi tema

