Stiri pe aceeasi tema

- O parte din taxele obligatorii pot fi achitate acum la Biroul Locativ si Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe, astfel incat persoanele fizice sau juridice sa iși poata rezolva problemele intr-un singur birou. Biroul menționat mai sus se afla la adresa strada Korosi Csoma Sandor…

- Ziua Copilului va fi sarbatorita in acest an in centrul municipiului Sfantu Gheorghe, organizatorii pregatind pentru data de 1 iunie numeroase activitati culturale, sportive si de divertisment, au anuntat joi autoritatile locale. „Dupa un an de pauza din cauza pandemiei, anul acesta copiii sunt asteptati…

- Senatorul AUR de Covasna, Ionuț Neagu, i-a adresat ministrului Afacerilor Externe Bogdan Aurescu o interpelare pe tema inființarii de Institute Culturale Romanești in statele unde avem comunitați numeroase, in special in statele vecine Romaniei. Asistam de mai mulți ani la un blocaj și la o nepasare…

- Primaria Sfantu Gheorghe investește constant in modernizarea și dotarea școlilor, gradinițelor și creșelor din oraș. In prezent au loc mai multe astfel de lucrari la instituțiile de invațamant din oraș. La Colegiul Național „Mihai Viteazul” sunt in curs de desfașurare lucrarile la internat și la sala…

- Directia de Finante Publice Municipale din Sfantu Gheorghe a centralizat datele privind plata taxelor si impozitelor locale pentru acest an. Astfel, pana la data de 31 martie, peste 75% dintre contribuabilii persoane fizice au achitat deja impozitele locale pe cladiri si terenuri pentru tot anul. De…

- Incepand de astazi, 23 martie, mai multe taxe locale vor putea fi platite și la Compartimentul Relatii cu Publicul, Informatii, Registratura al Primariei Sfantu Gheorghe. Astfel persoanele fizice sau juridice nu vor fi nevoite sa mai mearga la sediul Direcției Finanțelor Publice Municipale pentru a…

- Cel mai mare centru comercial din judetul Covasna, realizat in municipiul Sfantu Gheorghe printr-o investitie privata, va fi inaugurat saptamana viitoare si va oferi peste 600 de noi locuri de munca. Galeria comerciala, construita in Lunca Oltului, se va intinde pe o suprafata de peste 20.000 mp, va…

- Mai mult de 40% dintre locuitorii municipiului Sfantu Gheorghe si-au achitat in primele doua luni din acest an impozitele locale pe terenuri si cladiri, informeaza reprezentantii Primariei. Potrivit datelor furnizate de Directia Finantelor Publice Municipale, pana in data de 2 martie, 42,06% dintre…