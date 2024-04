Stiri pe aceeasi tema

- Gospodaria Comunala SA din Sfantu Gheorghe a castigat un proiect in valoare de 16,7 milioane de lei prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pentru extinderea retelelor de canalizare si de alimentare cu apa in orasul Covasna și in localitatea Chiuruș. „Obiectivul nostru principal este…

- O tabara de design pentru tineri si un simpozion de arhitectura vor avea loc luna viitoare in fosta hala de compresoare a Fabricii de Tigarete din Sfantu Gheorghe, achizitionata de catre autoritatile locale. Potrivit reprezentantilor Biroului pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe, tabara…

- Deme Anita, din Intorsura Buzaului, și Marunțelu Maria-Petruța, din Sfantu Gheorghe, se numara printre cei 35 de tineri caștigatori ai concursului de proiecte din cadrul celei de-a 9-a ediții a programului „Permis pentru viitor”, care vor primi finanțare pentru a urma, gratuit, școala de șoferi categoriile…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe prin Biroul pentru Tineret a lansat, recent, inscrierile la o noua serie de cursuri de invatare a limbilor romana sau maghiara pentru vorbitorii non-nativi. In acest sens, Primaria ofera o subventie de 840 de lei persoanelor de peste 18 ani care doresc sa participe…

- Aproximativ 3.600 de copii au ocazia sa invețe despre sport prin joaca la Arena Sepsi și la piscina municipala prin intermediul programului „Initiere in sport”. Scopul inițiativei, lansata de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe impreuna cu Asociația Sportiva Pinguinii Regali, este de a promova un…

- Programul effAct, lansat de Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe cu scopul de a determina locuitorii orasului sa adopte un stil de viata simplu, fara excese si fara risipa, continua in luna februarie cu o noua provocare, reducerea timpului petrecut pe retelele de socializare. Cetatenii…

- In acest an, Gospodarie Comunala SA va executa o serie de lucrari la rețeaua de apa și canalizare a stațiunii Covasna, o parte dintre acestea urmand sa fie realizate din resursele proprii ale companiei, iar altele vor fi derulate de Primarie, in cadrul programului Anghel Saligny, a transmis Biroul…

- Casele ecologice este tema evenimentului ce va avea loc luna aceasta in cadrul programului effAct, lansat in urma cu aproape doi ani de catre Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe cu scopul de a determina cetatenii sa acorde mai multa atentie protejarii resurselor naturale si mediului…