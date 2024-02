Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, Gospodarie Comunala SA va executa o serie de lucrari la rețeaua de apa și canalizare a stațiunii Covasna, o parte dintre acestea urmand sa fie realizate din resursele proprii ale companiei, iar altele vor fi derulate de Primarie, in cadrul programului Anghel Saligny, a transmis Biroul…

- USR Covasna a lansat un chestionar online cu scopul de a identifica problemele existente la nivelul municipiului Sfantu Gheorghe, precum si modul in care cetatenii se raporteaza la administratia publica locala, urmand ca datele obtinute sa constituie baza viitorului program de guvernare locala. Cetatenii…

- In cursul anului 2023, Poliția Locala Sfantu Gheorghe a acționat in 37 de cazuri de neglijența in curațarea zapezii, fiind vizate doar 27 de persoane fizice și 10 persoane juridice, se menționeaza intr-un comunicat transmis catre Mesagerul de Covasna, de Biroul de presa al instituției. Potrivit unei…

- Casele ecologice este tema evenimentului ce va avea loc luna aceasta in cadrul programului effAct, lansat in urma cu aproape doi ani de catre Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe cu scopul de a determina cetatenii sa acorde mai multa atentie protejarii resurselor naturale si mediului…

- Serviciul de Ajutor Maltez din judetul Covasna a lansat, sub genericul „Christmas Challenge! Let’s win together!” („Provocarea de Craciun! Sa caștigam impreuna!”-n.red), o actiune caritabila in beneficiul copiilor nevoiasi din municipiul Sfantu Gheorghe, propunandu-si sa implice un numar cat mai mare…

- In universul plin de energie și curiozitate al copiilor, timpul reprezinta un teritoriu vast ce așteapta sa fie explorat. In creșterea copiilor, gasirea echilibrului dintre distracție și dezvoltare este un aspect fundamental. Cu fiecare noua zi, acești mici aventurieri se confrunta cu provocarile și…

- Un nou control efectuat joi, 23 noiembrie, de polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica Covasna – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Județene Covasna, la sediile și punctele de lucru ale unor societați comerciale ce desfașoara…

- Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe va organiza joi, 23 noiembrie, un targ de schimb de haine, in cadrul programului effAct, initiat in urma cu un an cu scopul de a determina membrii comunitatii locale sa adopte un stil de viata simplu, fara excese si fara risipa. Organizatorii…